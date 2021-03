Petrișor Peiu: Cât de mari sunt marile firme românești

Una dintre cele mai relevante expresii ale bogăției și puterii economice ale unei națiuni este mărimea celor mai importante firme ale țării respective. America, de exemplu, este o națiune puternică și bogată și pentru că acolo se află cele mai mari și mai valoroase companii ale lumii. Pe același considerent s-a consolidat și economia chineză, a doua cea mai mare din lume ca valoare nominală și prima ca valoare în prețuri comparabile (PPP- purchasing power parity- la paritatea puterii de cumpărare). Nu există, pe acest glob, națiuni bogate și economii puternice fără companii mari și valoroase.

Cu atât mai important este să vedem care este valoarea companiilor deținute de capitalul național, pentru a putea înțelege care este natura influenței economice într-o țară. Pentru că, de pomană enumerăm companii mari cu acționariat străin. La sfârșitul anului, profiturile vor alimenta acționarii de la mii de kilometri distanță și piața noastră va depinde de decizia de a continua sau nu operațiunile locale. Unde mai pui că o parte importantă a profiturilor se „duc” către țările de origine ale acționarilor pe căi deja știute, dar deloc ortodoxe, sub formă de „management fee” sau de „prețuri de transfer” în sens larg.

Ei bine, iată care este topul celor mai mari companii românești:

sursa: https://www.zf.ro/supliment-zf-branduri-romanesti/cele-mai-valoroase-25-de-afaceri-antreprenoriale-romanesti-sunt-19933512

Ei bine, ce ne arată acest top? O națiune puternică, bogată și prosperă? Aparent, la capătul a trei decenii de capitalism, se pare că unele afaceri românești chiar au devenit semnificative. Practic, pentru primele 25 de companii românești avem o medie de 1 miliard de euro drept valoare . La companiile listate la bursă, valoarea este chiar capitalizarea de piață și este indubitabilă. La companiile închise, vorbim despre evaluări.

Și totuși, diavolul este ascuns în mici detalii. De exemplu, în fruntea listei găsim compania UiPath, cu o valoare de peste 10 miliarde de euro. Astfel încât, dacă observăm că 40% din valoarea primelor 25 de companii îi aparține, de fapt, uneia singure, parcă nu mai este chiar așa un motiv de laudă. Da, UiPath este o companie fabuloasă, probabil cea mai importantă din lume într-un domeniu extrem de avansat (RPA- Robotic Process Automation, roboți pentru automatizarea proceselor, roboți care pot culege date și manipula aplicațiile computerizate ca și cum ar fi oameni). Dar UiPath este departe de a fi o companie românească. Ea este listată la Bursa din New York, nu la cea de la București și are 3000 de angajați în 25 de țări. Compania UiPath, indiferent de credem noi, are sediul central în orașul New York, din statul american New York, nu la București. Este foarte patriotic să o numărăm printre companiile românești dar, adevărul este că UiPath este o companie multinațională cu sediul la New York. La momentul realizării acestui clasament, la final de 2020, compania era evaluată la peste 10 mld. euro. Între timp, valoarea UiPath a ajuns la 35 de miliarde de dolari, după ce recent start-ul din IT pornit în România a primit o nouă rundă de finanţare.

După UiPath avem, într-adevăr, un grup de 4 companii cu adevărat românești , cu valoare de peste 1 miliard de euro (Dedeman și Banca Transilvania -peste 2 miliarde de euro plus Bitdefender și Altex). Urmează nouă companii cu valoare de peste 200 de milioane de euro și încă 11 de peste 100 de milioane de euro.

Un alt record pentru businessul privat românesc este faptul că alte patru companii locale sunt evaluate la peste 500 mil. euro (peste 2,5 mld. lei) fiecare: grupul Fildas-Catena (farma), DIGI (telecom), Fan Courier (cu­rierat) şi Superbet (pariuri sportive).

România are în con­tinuare businessuri antrepre­noriale puternice în industria alimentară, în zona de sănătate şi farma, în imobiliare şi construcţii, are antreprenori care au creat, au dezvoltat şi care nu au ieşit din business şi nici nu-şi propun să facă acest pas. De exemplu, grupul One United, activ în sectorul imobiliar, o piaţă extrem de concurenţială, cu multe nume străine, a ajuns la rândul său la o evaluare de aproape 400 mil. euro după o creştere rapidă, de 44%, în 2020.

Hai să vedem acum și din ce sectoare provin aceste cele mai mari companii naționale: 2 sunt din sectorul IT, 1 este cea mai mare bancă din țară, 1 este din sectorul comunicațiilor (DIGI), 4 sunt din zona retailului, 3 din retailul farmaceutic, 3 din zona producției industriale, 5 din zona producției alimentare, 1 din zona de pariuri , 1 din zona media (Antena Grup), 1 din sectorul centrelor comerciale (Băneasa), 1 din zona imobiliară, 1 din zona clinicilor medicale și 1 din sectorul curieratului (FAN Courier).

Poate nu e lipsit de importanță să observăm că doar 5 dintre aceste mari companii sunt listate la bursa de la București.

De asemenea, lipsesc din top companiile cele mai valoroase deținute majoritar de către statul român: Hidroelectrica, Romgaz, Electrica și Transgaz, nefiind considerate companii „antreprenoriale”. Topul celor mai valoroase companii publice (listate la bursă) din România fiind, de fapt, următorul:

Dacă am vrea să ne comparăm și cu alții și ne-am opri acolo unde o facem de obicei, la Polonia, am vedea că cea mai mare firmă poloneză este o bancă listată la bursa de la Varșovia (Pko Bank Polski , 10 miliarde de dolari capitalizare), urmată de Pkn Orlen ( 7 miliarde de dolari capitalizare, procesează 35 de milioane de tone de țiței anual), de producătorul de jocuri video CD project ( peste 7 miliarde de dolari ca valoare), de compania de asigurări Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (5 miliarde de dolari valoare de piață), de furnizorul de televiziune digitală Cyfrowy Polsat ( tot peste 5 miliarde de dolari valoare de piață), de compania gazeiferă Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (astăzi cu o valoare de 8,5 miliarde de dolari), de compania minieră KGHM Polska Miedz (cupru și argint, aproape 10 miliarde de dolari evaluare astăzi), de banca Mbank (peste 2 miliarde de dolari valoare de piață) și de compania textilă LPP SA (peste 4 miliarde de dolari valoare de piață, cea mai mare din Europa Centrală și de Est).