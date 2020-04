Blue Air are un actionar surpriza. Cine a cumparat actiuni pe bursa de 43 de milioane lei

Cea mai mare companie privata romaneasca de transport aerian are ca actionar pe SIF1 Banat Crisana care a achizitionat 90 de titluri in valoare totala de 43 de milioane de lei, se arata in raport.

Data achizitiei a fost 16 decembrie 2019 iar data scadentei – 15 iunie 2020, deci prin urmare o maturitate de o jumatate de an. In raport nu se mentioneaza rata cuponului (dobanda) pe care o va achita Blue Air.

“Investitiile reflectate la cost amortizat la 31 decembrie 2019 reprezinta plasamentele societatii in obligatiuni corporative (Blue Air Aviation). In cursul anului 2019, au fost achizitionate obligatiuni in suma de 9.000.000 euro, emise de Blue Air, clasificate la recunoasterea initiala in cadrul acestei categorii”, se arata in raportul anual al SIF Banat Crisana.

Oana Petrescu, CEO al Blue Air, spunea intr-un interviu acordat ZF in toamna anului 2019 ca intentioneaza sa se finanteze prin bursa cu 50-60 milioane de euro in toamna anului 2020.