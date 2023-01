Anca Alexandrescu, după ce a depus la Parchetul General actele privatizării Petrom: Am fost plăcut surprinsă, a fost o discuție aplicată

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii CULISELE STATULUI PARALEL, a depus joi, la Parchetul General, documentele pe care le are privind contractul privatizării Petrom și analizele postprivatizare făcute de Curtea de Conturi. Jurnalista Realitatea Plus a precizat că șefa parchetului, Gabriela Scutea, n-a fost disponibilă, din cauza programului extrem de încărcat, dar că a avut o discuție cât se poate de constructiva cu adjunctul acesteia.

„Procurorul general-adjunct Marius Voinea, am stat de vorbă o oră, i-am pus la dispoziție toate documentele și am fost extrem de plăcut surprinsă, pentru că a dovedit toată disponibilitatea, toată deschiderea. (…) Procurorii aveau informații despre ancheta pe care moi o facem de câteva zile, dar nu intraseră în posesia documentelor, dar eu zic să le acordăm credit, pentru că au avut toată deschiderea și, cum spuneam, nu a fost o discuție de complezentă, ci una extrem de aplicată,” a declarat realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, după discuția pe care a avut-o cu adjunctul procurorului general.



Întrebată dacă are speranțe ca autoritățile să facă lumină într-unul dintre cele mai controversate contracte de privatizare, Anca Alexandrescu a afirmat că acest lucru poate fi stabilit de către procurorii, în urma trierii dovezilor și, „probabil, după ce vor fi adunate date suplimentare, pentru că eu nu am avut acces la toate, chiar dacă, pe măsură ce înaintez, găsesc si eu alte documente. Din punctul meu de vedere, ar fi niște elemente care ar putea să întrunească acele condiții necesare unei anchete, dar asta decid oamenii legii. Eu sper ca și politicienii, în baza a ceea ce dezvăluim noi, să se uite cu atenție la ce nivelul redevențelor plătite de OMV, pentru că din 2014 ei ar fi trebuit să plătească sume mai mari, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, pentru că se ascund în spatele unei decizii politice. OMV trebuie să explice, pentru că bugetul statului este păgubit. Am să prezint recent și sumele cu care bugetul a fost păgubit și am să arăt inclusiv faptul că cei de la ANRM, potrivit unui raport al Curții de Conturi din 2016, nici nu au urmărit și nici nu s-au calculat corect redevențele ce trebuiau încasate,” a afirmat Anca Alexandrescu.



Înainte de întrevederea de la Parchetul General, jurnalista a afirmat că dacă lucrurile nu se vor mișca la Parchetului General va merge mai departe, la președintele Klaus Iohannis, la premier, la președinții celor 2 Camere și la DNA.



„Pun la dispoziția tuturor liderilor politici care doresc să aibă acces la acest contract să facă ceva pentru țară, dar vreau să stau departe de orice dispută politică. Suntem mai presus de această luptă. Noi vreau să reprezentăm cetățeanul și interesele lui. Restul, politicul, să își facă treaba și apoi cetățenii probabil îi vor investi cu încredere”, a declarat Anca Alexandrescu, înainte de a intra la Parchetul General.