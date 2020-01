Adrian Vasilescu, temperează temerile FMI: La noi nu este vreun semn foarte grav că am intra în recesiune

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vaslilescu, a declarat marți, la un post de televiziune, că România nu pare să se îndrepte spre criză sau recesiune.

„Când vorbim de recesiune sau, mai mult, despre criză, e periculos și neadecvat să facem calcule în plan intern. Crizele și recesiunile vin întotdeauna din afară. Din 1907 toate vin din America și nu să schimbat nimic pe plan global.

Nouă șefa FMI a vorbit acum câteva zile despre un studiu FMI care a plecat de la o analiză a situației actuale pe plan global și vorbste de pericolul unei crize în deceniul care urmează. Șefa FMI spune că situația se aseamănă celei din anii \”20, premergători Mării Depresiuni.

Ei bine, dacă FMI are dreptate și anii aceștia și anii căr vor veni în deceniul acesta se vor asemăna cu ce-a fost în anii 20 trebuie să ne gândim și la o criză, dar eu nu cred că stau atât de rău lucrurile.

Deocamdată dacă privim mersul economiei la noi nu e vreun semn foarte grav că am intră în vreo recesiune, criză. Că să avem recesiune în România trebuie să fie creștere economică sub zero. Nu văd să fim în față a trei trimestre care să ne aducă o creștere economică sub zero”, a zis Adrian Vasilescu (BNR).