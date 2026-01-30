Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre o serie de proiecte energetice comune care ar putea consolida semnificativ securitatea energetică a ambelor state. Liderul de la Cotroceni nu a făcut niciun anunț în acest sens.

„Am discutat proiecte energetice comune cu Nicușor Dan, care pot întări semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate”, a transmis Zelenski.

Potrivit acestuia, echipele tehnice ale celor două țări vor continua negocierile la nivel ministerial pentru a accelera cooperarea în domeniul energiei. Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în contextul războiului.

„Le mulțumesc președintelui și poporului României pentru sprijin”, a adăugat liderul ucrainean.

