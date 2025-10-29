Peste 20 de mii de români ies astăzi în stradă, în Capitală, pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile sărăciei impuse de Executiv! Sindicatele din mai multe domenii și angajații din administrație transmit un mesaj clar către guvernanți: Nu mai acceptăm austeritatea!

Oamenii se vor strânge din toată țara în fața Guvernului. Sindicatele se unesc într-o acțiune de protest comună, în urma măsurilor din primele pachete de austeritate.

Discuțiile pentru a ajunge la un punct comun între premierul Ilie Bolojan și sindicate au eșuat, iar liderii spun că mai este doar un pas până la greva generală.

Printre revendicările se numără: creșterea salariului minim și a pensiilor, taxare echitabilă și stoparea austerității pentru cei vulnerabili. Inclusiv mai mulți lideri de sindicat au cerut demisia lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Realitatea Plus, Televiziunea Poporului si realitatea.net vor transmite în timp real cele mai importante momente.

Sursa: realitatea.net

Sursa: Realitatea Financiara