Numărul consumatorilor nealimentați cu energie electrică a scăzut semnificativ miercuri, în urma intervențiilor susținute desfășurate în teren de echipele de specialitate. Potrivit Ministerului Energiei, la ora 12:00 mai erau fără curent electric doar 649 de gospodării la nivel național, toate situate în județul Alba, cel mai afectat de precipitațiile abundente din ultimele zile.

Conform datelor transmise de operatorii de distribuție, în ultimele 24 de ore au fost reconectate peste 27.500 de gospodării. Județul Alba înregistrează în continuare avarii în 14 localități, însă 41 de echipe de intervenție acționează permanent, în colaborare cu autoritățile locale și județene, pentru remedierea tuturor defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că echipele de distribuție lucrează în condiții dificile, generate de vremea extremă, pentru a restabili alimentarea cu electricitate. Marți, la nivel național, peste 12.500 de consumatori erau încă afectați, față de aproape 95.000 înregistrate cu câteva zile înainte. „Acest efort reflectă muncă grea, dedicare și responsabilitate. Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”, a transmis ministrul, mulțumind celor peste 500 de electricieni implicați în operațiunile din teren.

Sursa: Realitatea Financiara