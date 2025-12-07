Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, a oferit prima declarație după închiderea urnelor, adoptând o poziție rezervată față de cifrele prezentate de televiziuni. Jurnalista a evitat să tragă concluzii pe baza datelor de la ora 19:00, făcând trimitere la precedentul alegerilor din noiembrie 2024, când rezultatele finale au fost diferite de estimări. Ea și-a exprimat totodată regretul că bucureștenii au ieșit în număr mic la vot, într-un moment pe care l-a descris drept complicat pentru țară.

În mesajul adresat susținătorilor, Anca Alexandrescu a ținut să mulțumească celor care au votat-o și a făcut o promisiune fermă. Aceasta a garantat că, indiferent dacă va câștiga sau nu Primăria Capitalei, va continua să lupte pentru dreptatea cetățenilor și îi va apăra în continuare, revenind la activitatea care a consacrat-o.

„Vreau să le mulțumesc bucureștenilor care au ieșit la vot. E un moment complicat pentru țara noastră și îmi pare rău că au fost atât de puțini bucureșteni la urne. Nu vreau să comentez rezultatele — există exit poll-urile, dar sunt doar pentru ora 19:00, aș vrea să așteptăm numărarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024.

Indiferent care vor fi rezultatele la final, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București, indiferent de locul în care mă voi afla. De fapt, mă voi întoarce la ceea ce am făcut și îi voi apăra”, a declarat Anca Alexandrescu.