De la 8 septembrie se modifică tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2002.

Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

De asemenea, amintim faptul că de la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 de lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

AICI tabelul actualizat cu tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj.