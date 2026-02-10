O nouă directivă europeană va modifica regulile privind contractele de credit pentru consumatori și va introduce măsuri suplimentare de protecție pentru românii care nu își mai pot plăti ratele. Documentul prevede că băncile vor putea apela la executarea silită doar după ce au epuizat toate celelalte proceduri legale.

