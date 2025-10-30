Valoarea nominală a tichetelor de masă va crește de la 40 de lei la 50 de lei, conform anunțului făcut de Ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul a confirmat că s-a ajuns la un consens între reprezentanții sindicatelor și cei ai patronatelor în ceea ce privește majorarea acestui beneficiu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat vestea pe pagina sa de Facebook: ”O veste bună: avem consens între sindicate şi patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron.”

Detalii despre majorare și motivul deciziei

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, a explicat că majorarea nu a fost lăsată la latitudinea formulei de ajustare semestrială, deoarece rezultatul acesteia ar fi fost „infim” din cauza factorilor economici actuali.

„Am venit în schimb cu o valoare nominală care să fie reglementată în afara acestei formule… Astfel, am venit cu propunerea creşterii valorii nominale a tichetului de masă la valoarea de 50 de lei,” a declarat Văcaru.

Legislația românească prevede ajustarea semestrială a tichetelor de masă, însă Ministerul a intervenit direct pentru a asigura o creștere substanțială.

Impactul economic al tichetelor

Decizia de majorare subliniază importanța acestor beneficii pentru economia națională.

Potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători de la ASE, tichetele de valoare (carduri de masă, vouchere de vacanță, tichete sociale) au generat un impact economic semnificativ în anul 2024. Adică 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB) al României și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă la nivel național.