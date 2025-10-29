Unul dintre veteranii mișcării sindicale din România, Vasile Marica, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe Sed Lex, lansează un atac dur la adresa liderilor politici, într-un interviu în exclusivitate pentru Realitatea.net. Acesta critică lipsa de viziune a actualei guvernări, ale cărei acțiuni au dus la o stare de haos total și o disoluție a autorității fără precedent.

„Dacă ar fi să dea un pas înapoi, ar însemna să aibă o soluție. Dar mie mi se pare că și-au epuizat toate soluțiile. Sunt atât de antrenați unul cu altul, în tot felul de afaceri, încât nu le mai permite să gândească altfel decât au gândit timp de 30 de ani”, a declarat Marica.

Liderul sindical acuză Guvernul că ignoră interesele salariaților, principalii contributori la bugetul de stat, și că preferă să crească taxele în loc să stimuleze economia prin investiții și politici fiscale echilibrate.

„Este clar că au o problemă de mentalitate: dacă tu, guvernul, mărești în primul rând taxele, în loc să le micșorezi sau să reechilibrezi TVA-ul, nu te gândești la salariați. Este o lipsă totală de respect. 42% din veniturile fiecărui salariat se duc către stat. În aceste condiții, economia noastră nu va fi niciodată competitivă la nivel european”, a mai spus Marica.

MARICA: GUVERNUL NU MAI ARE NICIO AUTORITATE, FIECARE INSTITUȚIE FACE CE VREA

Vasile Marica a mai afirmat că deciziile de austeriatte dure, dar și ipocriza legată de aplicarea acstora, a dus la o stare de haos fără precedent.

„Vorbim de o nemulțumire coroborată cu neîncredere, pentru că autoritatea statului este slăbită la toate nivelurile, teritoriul nu mai ascultă de centru, guvernul nu mai are autoritate, toate instituțiile statului fac ce vor: justiția într-un fel, poliția într-un fel, guvernul într-un fel, parlamentul în alt fel. Spunem că nu mai facem cheltuieli, dar în altă parte se fac spectacole cu artificii. S-a pierdut foarte mult din autoritatea statului,” a declarat liderul SedLex, în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

