În plină austeritate, urmează un nou val de taxe pentru români! De la 1 ianuarie, impozitele plătite pentru case, mașini sau terenuri pot crește cu până la 70%. Calculele arată că impozitul pentru un apartament cu trei camere din București va fi mai mare cu peste 150 de lei. De la anul impozitul pe dividende va crește de la 10% la 16%. Analiștii susțin că statul ar putea veni cu o nouă majorare a TVA sau cu o creștere a taxelor pe salarii. 

Sursa: Realitatea Financiara

