Este revoltă uriașă în rândul românilor, după ce au descoperit majorările uriașe ale impozitelor pentru locuințe, terenuri și autoturisme. Cei mai afectați sunt pensionarii, care, pe lângă faptul că s-au trezit cu sume uriașe de plată, au și veniturile înghețate, tot în numele austerității cerute de Bolojan. Reacțiile oamenilor nu mai au nevoie de comentarii.

O pensionară din București a fost surprinsă după ce a plătit 700 de lei și a transmis un mesaj dur către cei care conduc țara.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F897666436105326%2F&show_text=false&width=267&t=0

La fel de vehement a reacționat și un bărbat care a primit notificarea de plată pentru noile impozite.

Inclusiv primarii se revoltă și avertizează că nu vor putea colecta noile impozite locale, pentru că oamenii nu vor avea bani să le plătească. Edilul din Cavnic acuză că taxele au fost crescute intenționat, pentru ca oamenii să rămână fără case.

https://youtube.com/watch?v=ft0XSNvpq10%3Fsi%3Dqx441vNU61P1egSn

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1717451975880724%2F&show_text=false&width=267&t=0