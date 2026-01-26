Una dintre destinațiile europene preferate de români se pregătește să devină considerabil mai costisitoare. Autoritățile din Madeira au decis majorarea taxelor turistice, iar noile tarife vor afecta direct bugetele de vacanță ale celor care aleg insula pentru drumeții și peisaje spectaculoase.

Începând cu 2026, taxele percepute vizitatorilor cresc cu până la 50%, o măsură care vine în completarea regulilor introduse deja în 2025.

Reguli noi pentru accesul pe traseele montane

Madeira, cunoscută pentru rutele sale de drumeție care străbat păduri dense, creste abrupte și vechile canale de irigație numite levadas, a introdus un sistem mai strict de acces pentru turiști. Autoritățile au decis majorarea taxelor pentru vizitatorii nerezidenți și implementarea unui sistem de rezervare obligatorie, ca răspuns la numărul tot mai mare de turiști atrași de frumusețea insulei.

Noile măsuri fac parte dintr-o strategie de turism sustenabil, menită să reducă presiunea asupra naturii și să finanțeze lucrările de conservare.

Un oficial regional a explicat că aceste schimbări sunt necesare pentru protejarea ecosistemelor și pentru gestionarea eficientă a fluxului de vizitatori.

Cât vor plăti turiștii pentru accesul pe trasee

De la 1 ianuarie 2025, turiștii nerezidenți cu vârsta peste 12 ani au fost obligați să plătească o taxă de 3 euro pentru accesul pe traseele oficiale. În 2026, această taxă a fost majorată la 4,50 euro. Cei care rezervă prin agenții de turism beneficiază de un tarif redus, de 3 euro.

Accesul este permis doar într-un interval de 30 de minute, stabilit pe bilet, iar locurile sunt limitate. Rezervările se fac online, prin platforma SIMplifica, anunță presa de profil. Localnicii și copiii sub 12 ani trebuie să se înregistreze, dar sunt scutiți de plată.

Cei care intră pe trasee fără bilet riscă amenzi de până la 50 de euro.