Pe români îi așteaptă cea mai grea iarnă. Specialiștii spun că facturile vor crește considerabil, iar aceste scumpiri se adaugă celor de la întreținere și de la alimente. Deși țara noastră importă cea mai scumpă energie din lume, problema nu a ajuns nici până acum pe masa CSAT.

Cele mai recente date arată că energia electrică s-a scumpit cu peste 62%, iar energia termică cu aproape 19% – iar acesta este doar începutul. De anul viitor, căldura se va scumpi din nou, odată cu liberalizarea pieței. Toate acestea se întâmplă în timp ce numărul restanțierilor la întreținere crește drastic de la o lună la alta, iar tot mai mulți români nu își mai permit de mult un trai decent.

De altfel, primele estimări făcute de administratorii de bloc sunt devastatoare: valoarea facturilor de încălzire din sezonul rece va fi cu cel puțin 150 de lei mai mare pentru o garsonieră și cu 200–250 de lei mai mare pentru un apartament cu două camere, potrivit datelor Realitatea Plus.

Problema majorării facturilor și a modului în care România ajunge să plătească cea mai scumpă energie din Europa ar fi trebuit să ajungă pe masa CSAT, însă acest lucru nu s-a întâmplat, semn că guvernanții și președintele Nicușor Dan nu par preocupați în mod special de faptul că românii cu venituri modeste o duc din ce în ce mai greu.

Context: România se confruntă cu una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu în ceea ce privește costurile energetice. Liberalizarea pieței, creșterea prețurilor la gaze și presiunea pe sistemele centralizate de termoficare pun o povară uriașă pe bugetele familiilor, în special în marile orașe unde facturile la încălzire au explodat deja în ultimii ani.