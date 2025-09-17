Grupul energetic de stat MVM din Ungaria a sistat, temporar, demersurile de preluare a E.ON România, în condițiile în care tranzacția a fost deja blocată, iar dosarul se află pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. MVM a confirmat informația, dar a precizat că după ce situația se va clarifica, își menține interesul pentru intrarea pe piața românească de energie.

Grupul energetic de stat MVM din Ungaria a decis să își suspende temporar demersul de achiziție a operațiunilor E.ON din România, în urma unei intervenții din partea Comisiei Europene, scrie e-Energia, care citează surse din piață. Potrivit acestora, autoritățile europene au solicitând companiei maghiare informații detaliate privind eventualele contribuții financiare primite din afara Uniunii Europene.

Ce este FSR și cum influențează tranzacțiile transfrontaliere

Regulamentul privind subvențiile străine (FSR), intrat în vigoare în 2023, oferă Comisiei Europene instrumente extinse pentru a controla impactul potențial al sprijinului financiar extern asupra pieței interne. Acesta impune obligații stricte de notificare pentru fuziuni și achiziții de amploare, precum și pentru procedurile de achiziții publice semnificative. În cazurile în care sunt identificate distorsiuni de piață, Comisia poate interveni cu măsuri corective, inclusiv solicitarea de dezmembrări sau rambursarea subvențiilor.

Poziția MVM și perspectiva asupra pieței românești

Contactată pentru clarificări, MVM a confirmat că se retrage din procesul de achiziție, cel puțin temporar, subliniind că nu este vorba despre o renunțare definitivă.

Compania a transmis că, în eventualitatea în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) va aproba tranzacția, procesul ar putea fi reluat, deoarece MVM are un interes strategic pentru piața românească, considerată esențială în planurile sale de extindere regională.

În luna august, tranzacția prin care grupul ungar MVM ar fi preluat furnizarea de gaze și energie electrică a E.ON România a primit un aviz negativ din partea Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe. Blocarea tranzacției nu surprinde complet, având în vedere îngrijorările exprimate de experți încă de la început, și anume că MVM are legături strânse cu Federația Rusă.

Preluarea E.ON România de către MVM, respinsă de autoritățile române. Compania, suspectată de legături cu Federația Rusă