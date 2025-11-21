Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a afirmat joi că Uniunea Europeană ar trebui să oprească transferurile financiare către Ucraina, în contextul unui nou scandal de corupție care a dus la demiterea a doi membri ai cabinetului de la Kiev, transmite Reuters.

Ungaria cere UE să suspende finanțarea Ucrainei după scandalul de corupție de la Kiev

Potrivit lui Szijjarto, situația demonstrează existența unui sistem profund corupt în Ucraina, iar reacția Bruxelles-ului este, în opinia lui, complet nejustificată.

„Există o mafie a războiului, un sistem corupt care funcţionează în Ucraina, iar preşedinta Comisiei Europene, în loc să oprească plăţile şi să ceară aprobare financiară, vrea să trimită alte 100 de miliarde Ucrainei. Este o nebunie”, le-a declarat acesta jurnaliștilor, înainte de întâlnirea miniștrilor europeni de externe.

Cei doi miniștri ucraineni implicați în ancheta anticorupție au fost destituiți miercuri de Parlamentul de la Kiev, care a cerut adoptarea unor măsuri ferme pentru recâștigarea încrederii publice.

Investigația vizează o presupusă schemă de aproximativ 100 de milioane de dolari, legată de atribuirea contractelor din cadrul agenției nucleare de stat – un scandal care a amplificat reacțiile negative la adresa corupției persistente, inclusiv în anturajul președintelui Volodimir Zelenski.

Szijjarto a mai notat că, din punctul său de vedere, situația Ucrainei se înrăutățește. „Timpul nu este de partea Ucrainei. Este o iluzie să spui aşa ceva”, a apreciat ministrul ungar.

Sursa: Realitatea Financiara