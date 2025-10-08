Austeritatea lui Bolojan a „făcut curat” în instituțiile statului. Numai în luna august, aproape au fost înregistrați 35.000 de bugetari în minus.

Numărul angajaților din instituțiile și autoritățile publice a scăzut considerabil în luna august 2025, potrivit datelor comunicate de Ministerul Finanțelor. În total, au fost ocupate 1.268.801 posturi, ceea ce reprezintă o diminuare de 34.762 față de luna anterioară și de peste 43.700 față de începutul anului. Evoluția confirmă o tendință clară de reducere a personalului bugetar, cu impact direct asupra administrației centrale și locale.

Datele Ministerului Finanțelor arată că cea mai mare parte a posturilor – aproximativ 63% – se regăsește în administrația publică centrală. În această categorie, în luna august au fost ocupate 801.829 de funcții, cu 34.190 mai puține decât în iulie.

Din totalul acestora, 586.748 de posturi sunt în instituții finanțate integral de la bugetul de stat, iar scăderea față de luna precedentă este semnificativă – 31.963 de angajați mai puțini. Reducerea este una dintre cele mai accentuate din ultimii ani, arătând o ajustare rapidă a cheltuielilor de personal la nivel central.

Ministerul Educației rămâne instituția cu cea mai amplă diminuare a efectivelor

Potrivit datelor oficiale, în august au fost înregistrate 277.083 de posturi ocupate, cu 31.046 mai puține decât în iulie. Scăderea este explicată, în principal, prin încheierea contractelor temporare din învățământul preuniversitar și universitar, specifice perioadei de vară.

Pe lângă educație, și alte ministere au raportat reduceri, însă de amploare mai mică. Ministerul Afacerilor Interne a consemnat 126.539 de posturi (cu 653 mai puține față de iulie), Ministerul Apărării Naționale – 76.074 (minus 57), Ministerul Finanțelor – 24.133 (minus 95), iar Ministerul Sănătății – 18.333 (cu 22 de posturi mai puține).

Ajustări moderate în instituțiile finanțate din alte surse

Tendința de diminuare a posturilor se observă și în instituțiile finanțate din bugetele asigurărilor sociale sau din venituri proprii. Astfel, în structurile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate, în luna august, 8.785 de posturi, cu 42 mai puține decât în luna precedentă.

De asemenea, în instituțiile subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj activau 43.169 de persoane, înregistrându-se o reducere de 249 de posturi față de iulie.

În cazul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, cifrele indică o scădere de 1.936 de posturi, ajungând la un total de 163.127 de angajați.

Aceste date reflectă un proces amplu de ajustare a numărului de salariați în toate structurile publice, determinat atât de măsurile de eficientizare bugetară, cât și de reorganizările interne operate în instituțiile centrale și locale.

Administrația locală înregistrează o reducere mai redusă de posturi

La nivelul administrației publice locale, scăderea numărului de posturi a fost mai moderată. În august, aici activau 466.972 de persoane, cu 572 mai puține față de iulie. În ciuda variației mici, cifrele arată o tendință generală de restrângere și în acest segment.

Dintre angajații din administrația locală, 286.170 lucrau în instituții finanțate integral din bugetele locale, ceea ce înseamnă o reducere de 491 de posturi. În paralel, 180.802 persoane activau în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, unde s-a consemnat o scădere de 81 de posturi față de luna precedentă.

Specialiștii din domeniul finanțelor publice interpretează aceste cifre ca pe o confirmare a politicilor de control bugetar și de limitare a cheltuielilor cu personalul. De asemenea, scăderea simultană în toate segmentele administrației – centrală și locală – indică o strategie coerentă de ajustare fiscală, menită să echilibreze presiunile asupra bugetului public.

Tendință generală de reducere în sectorul bugetar

Conform datelor Ministerului Finanțelor, luna august 2025 marchează cea mai amplă reducere lunară de personal bugetar înregistrată în acest an. În total, numărul posturilor ocupate a ajuns la 1.268.801, cu 34.762 mai puține decât în iulie și cu 43.707 mai puține comparativ cu începutul anului.

Evoluția confirmă o direcție clară de optimizare a aparatului administrativ, într-un context în care autoritățile urmăresc reducerea costurilor și o mai mare eficiență în utilizarea resurselor publice.