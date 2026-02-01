România se confruntă cu aproape 500.000 de șomeri înregistrati, pe fondul unei piețe a muncii tot mai tensionate. Sunt tot mai multe locuri de muncă vacante și majorări salariale care nu mai țin pasul cu inflația.

România se confruntă cu perspective îngrijorătoare pe piața muncii. Autoritățile și analiștii economici avertizează că urmează un nou val de concedieri în mai multe domenii-cheie, într-un moment în care țara are deja aproximativ jumătate de milion de șomeri.

Datele oficiale arată că, în primele opt luni ale anului trecut, aproape 50.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. În prezent, sunt disponibile doar 30.000 de locuri de muncă libere, insuficiente pentru a acoperi cererea.

Situația afectează în special tinerii aflați la început de carieră, care nu-și mai pot găsi internship-uri sau posturi de debut.

Sectorul IT, care obișnuia să recruteze absolvenți pentru internship-uri, a redus semnificativ angajările. Mulți tineri reclamă că fără experiență nu sunt angajați, dar, în același timp, nu au unde să o dobândească.

Cele mai afectate domenii sunt transporturile aeriene, industria IT și electronică, prelucrarea țițeiului și tranzacțiile imobiliare. Specialiștii estimează că, dacă tendința continuă, rata șomajului ar putea crește cu până la 6% în următoarea perioadă.