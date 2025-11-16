Potrivit datelor, candidata Anca Alexandrescu se apropie semnificativ de fruntea clasamentului, fiind la o diferență extrem de mică, de doar un procent, față de candidații Daniel Băluță și Cătălin Drulă. Rezultatul indică o cursă mult mai strânsă și mai imprevizibilă decât se anticipa.

Anca Alexandrescu urcă tot mai mult în sondaje! Ultimele date prezentate de SOCIOPOL, la comanda AUR, arată că fosta noastră colegă se află pe locul al treilea în preferințele bucureștenilor, peste Cătălin Drulă, candidatul preferat de Nicușor Dan. Reziștii sunt din ce în ce mai disperați și recurg la manevre disperate pentru a ascunde adevărul.