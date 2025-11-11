Compania Aptiv va fi închisă în luna decembrie, urmând să disponibilizeze aproximativ 900 de salariați în următoarea perioadă. Aceasta a înregistrat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad notificarea de concedieri colective, iar disponibilizările vor avea loc după 10 decembrie.

Sursa: Realitatea de Arad

