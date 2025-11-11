Compania Aptiv va fi închisă în luna decembrie, urmând să disponibilizeze aproximativ 900 de salariați în următoarea perioadă. Aceasta a înregistrat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad notificarea de concedieri colective, iar disponibilizările vor avea loc după 10 decembrie.

„A fost înregistrată la noi o notificare de concediere colectivă care vizează aproximativ 900 de salariați ai unei companii din domeniul automotive. Urmează să fie organizate două burse pentru ocuparea locurilor de muncă, special pentru angajații acelei companii, în zile diferite din această lună”, a declarat directorul AJOFM Arad.

Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, a declarat că se fac pregătiri pentru reintegrarea cât mai multor angajați dintre cei care ar urma să fie concediați. De-a lungul ultimul an, fabrica avut între 800 și 1.000 de salariați. Acesta afirmă, de asemenea, că bugetul local va fi afectat de închiderea fabricii.

„Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a declarat edilul.