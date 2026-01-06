Economistul și expertul contabil Radu Georgescu critică dur noua taxă introdusă de Guvern pentru produsele cumpărate de pe platformele Temu și Shein, valabilă de la 1 ianuarie. Într-o postare devenită virală, acesta ironizează amatorismul celor care au conceput măsura, sugerând că nici măcar nu cunosc bine reglementările contabile și lăsând să se înțeleagă că ar fi apelat la ajutorul inteligenței artificiale.

„Eu cred că legile fiscale din România sunt făcute de ChatGPT versiunea gratuită. Sau cineva face mișto de cei din Guvern”, a scris Georgescu pe Facebook, referindu-se la noua taxă de 25 de lei introdusă de guvern pentru produsele cumpărate de pe platformele Temu și Shein.

De ce nu poate fi aplicată taxa de 25 de lei

Expertul explică faptul că cei doi giganți ai retailului online nu introduc bunurile direct în România, ci prin Ungaria, unde se face vămuirea pentru intrarea în Uniunea Europeană. De acolo, coletele sunt trimise către România.

„Transporturile de bunuri dintre Ungaria și România sunt ca orice livrare de bunuri între două țări din UE. Se numesc livrări intracomunitare”, subliniază Georgescu.

În aceste condiții, Guvernul a decis ca taxa să fie colectată de firmele de curierat, însă, potrivit economistului, acest lucru este imposibil.

„Guvernul a aruncat măgăreața pe curieri. Spune că această taxă va fi încasată de curieri de la Temu și Shein. Pe Temu și Shein îi doare undeva că pe planeta Pământ este un Guvern care a dat o ordonanță trenuleț și spune că trebuie să plătească 25 de lei. Iar curierii nu au de unde să ia acești bani.”

„La Guvern există vreun contabil?”

Radu Georgescu ridică și problema competenței tehnice a celor care au redactat ordonanța:

„Mă întreb dacă la Guvern este vreun contabil care să explice diferența dintre importuri și livrări intracomunitare. Sau dacă cineva de la Guvern a făcut vreodată vreo Declarație Vamală de Import.”

Acesta afirmă că profesioniștii din domeniul contabilității privesc cu ironie astfel de măsuri, pe care le consideră complet rupte de realitatea economică.

„Contabilii zâmbesc când văd genul acesta de măsuri care nu au legătură cu realitatea economică”, conchide Georgescu.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradu.georgescu.315%2Fposts%2Fpfbid0zPsctJ5z6WBh65iNvbXsmZqx6ab2rczyJ1qQ49UHkMxf9YKnvhRBJefCvriMmcRLl&show_text=true&width=500