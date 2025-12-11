Economistul Radu Georgescu, devenit cunoscut datorită prognozelor sale mai degrabă pesimiste, vine cu un nou scenariu care dă fiori: prețurile locuințelor vor scădea cu 50%, pe măsură ce măsurile de austeritate care afectează creșterea economică vor începe să își facă din plin efectul.

Georgescu avertizează că piața imobiliară se îndreaptă spre o corecție severă, comparabilă – sau chiar mai dură – decât cea din 2008.

„Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost în perioada 2008-2011 director financiar la divizia financiară a General Electric din România”, afirmă Georgescu, care subliniază că în acei ani a participat la ședințe de top management la nivel european și a văzut „din primul rând filmul crizei financiare din 2008”.

Economistul amintește că în 2008 România părea un paradis al investițiillor imobiliare și al prosperității care creștea nefiresc de repede. „În 2009, în câteva luni, filmul din România s-a schimbat radical. De la El Dorado am trecut la Supraviețuitorii”, spune el.

Georgescu afirmă că situația actuală este chiar mai gravă decât cea din 2008. „Acum bula imobiliară din România este mult mai mare decât în 2008. Atunci soldul creditelor ipotecare era de 20 de miliarde de lei. Acum bolovanul este de cinci ori mai mare: 116 miliarde”, avertizează el.

De asemenea, Georgescu avertizează că anul viitor numărul concedierilor va crește masiv și vor reîncepe executările silite.

În final, economistul trage un semnal de alarmă: „Trebuie să ne pregătim financiar și mental. Vine o perioadă extrem de dificilă”.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradu.georgescu.315%2Fposts%2Fpfbid02YhU5VGa4f8vrGhJUVqXKt7WhKcehWWZcApRe3qsftqor94Xnjee96u7Xiuwy7ctel&show_text=true&width=500