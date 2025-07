Economistul Radu Georgescu atrage atenția că prin majorarea taxelor, „guvernul a pus gaz pe foc”, iar efectul asupra economie în ansamblu ar putea fi exact contrar celui dorit. Potrivit analistului, guvernanții flutură riscul scăderii ratingului financiar la categoria „junk”, dar nu spune nimic despre cum va rezolva două mari probleme care au dus la deficitul uriaș: inflația și cursul artificial euro-leu.

Analiza lui Radu Georgescu pornește de la faptul că alte țări din regiune, Bulgaria și Albania, se împrumută de pe piețele internaționale la dobânzi mult mai mici decât o face România. Aparent, situația Albaniei este de-a dreptul bizară, pentru că țara are deja ratingul financiar „junk”, despre care guvernul Bolojan spune că trebuie evitat cu orice preț.

„Guvernul a spus săptămâna trecută că trebuie să crească rapid taxele pentru a nu ajunge in Junk, că Junk este Bau- Baul. Păi România deja plătește de vreo 12 luni dobânzi ca pentru o țară în Junk. Nu Junk este Bau- Baul. Si daca vom intra in Junk , tot dobânzile astea le va plăti România. Poate chiar dobânzi mai mici.

În schimb România are 3 mari Bau – Bau

Bau- Bau nr 1 se numește inflație

România are cea mai mare inflație din UE. Motivul este ca avem cel mai mare deficit bugetar din UE. Adică se printează bani „ fără număr” pentru a acoperi deficitul bugetar. Prin creșterea taxelor, Guvernul a pus gaz pe foc.

Bau- Bau nr 2 se numește Cursul euro

România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. Adică ies cei mai mulți bani pe relația import – export. In mod normal cursul euro trebuie să crească in fiecare zi. Pana acum, cursul euro a fost finanțat prin deficitul bugetar. Statul se împrumută euro pe care ii vinde in piață. Dar aceasta schema nu va mai merge deoarece Comisa Europeana ne obliga sa reducem deficitul bugetar Este inutil sa-ți spun ca toate preturile din România sunt legate la euro: case, mașini, internet, dentist, șpagă etc

Bau- Bau nr 3 se numește Recesiune

Acest Bau – Bau este cel mai mare

Acest Bau – Bau apare când sunt toți ceilalți Bau – Bau : inflație, deficit bugetar, deficit cont curent, deficit comercial devalorizare curs

Albania care este tara Junk plătește o dobândă mai mica decât România deoarece nu are acești Bau – Bau. Din păcate pentru noi, România are acești Bau – Bau,” a afirmat Radu Georgescu.

Sursa: Realitatea Financiara