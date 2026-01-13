Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când acesta se află sub măsura preventivă iar în următoarea perioadă urmează mai multe decizii importante în instanță, inclusiv judecătorii se vor pronunța dacă va fi prelungit din nou controlul judiciar.

Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care o respectă în fiecare zi de marți, conform obligațiilor impuse prin măsura preventivă. Tot astăzi se împlinește un an de la instituirea acestei măsuri de către procurorii Parchetului General, în primul dosar penal trimis deja în judecată.

Încă de dimineață, în zona secției de Poliție din Buftea se observă o mobilizare amplă a forțelor de ordine. Garduri de protecție au fost montate atât în curte, cât și pe trotuar, în contextul în care este așteptat un număr mare de susținători ai liderului suveranist. Georgescu urmează să ajungă la prânz pentru a semna controlul judiciar și va transmite un mesaj în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

În perioada următoare sunt programate și alte termene importante în instanță. Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, va avea loc o nouă etapă în procedura de cameră preliminară din cel de-al doilea dosar penal, considerat cu miză majoră în situația juridică a lui Georgescu. Pe lângă acestea, mai există și alte cauze aflate încă în faza de cercetare penală.