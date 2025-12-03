Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, în cadrul strategiei Uniunii de a-şi reduce complet dependenţa de energia rusă, în contextul războiului din Ucraina.

Acordul prevede o interdicţie obligatorie din punct de vedere legal atât pentru gazele naturale lichefiate (GNL), cât şi pentru gazele livrate prin conducte. Pentru contractele pe termen scurt, interdicţia va intra în vigoare în primăvara şi vara anului 2026, în timp ce pentru contractele pe termen lung termenul-limită este stabilit pentru începutul anului 2027 în cazul GNL şi pentru toamna anului 2027 în cazul gazelor transportate prin conducte. Interdicţia totală ar urma să fie aplicată cel târziu la 1 noiembrie 2027, dacă stocurile vor fi suficiente.

Compromisul reflectă diferenţele de poziţie dintre Parlamentul European, care a cerut un termen mai scurt, şi statele membre, care au solicitat mai mult timp pentru adaptare. Calendarul urmează să fie aprobat formal prin vot, însă acordul politic deschide calea unei adoptări rapide.

În prezent, aproximativ 12% din importurile de gaze ale UE provin încă din Rusia, faţă de 45% înainte de invazia Ucrainei din 2022. Ungaria, Franţa şi Belgia se numără printre statele care continuă să importe gaze ruseşti. Deşi livrările prin conducte au scăzut semnificativ, Uniunea s-a orientat parţial către GNL, Rusia ajungând să acopere circa 20% din importurile europene de GNL în 2024.

Pentru a evita un posibil veto din partea unor state precum Ungaria şi Slovacia, Comisia Europeană a ales o propunere legislativă, care poate fi adoptată cu majoritate calificată. Totodată, companiile europene vor putea invoca „forţa majoră” pentru a justifica legal rezilierea contractelor cu furnizorii ruşi.

Prin această decizie, Uniunea Europeană îşi propune să reducă semnificativ veniturile energetice ale Rusiei, considerate un pilon important al finanţării economiei sale de război.

 

Sursa: Realitatea Financiara

