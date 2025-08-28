Uniunea Europeană intenționează să adopte până la finele acestei săptămâni, în regim de urgență, un act legislativ prin care să elimine toate tarifele aplicate produselor industriale din SUA, răspunzând astfel unei cerințe formulate de președintele american Donald Trump, transmite Bloomberg. Măsura este condiția impusă de Washington pentru reducerea tarifelor la automobilele europene exportate în Statele Unite.

Comisia Europeană va introduce, de asemenea, tarife preferențiale pentru anumite produse agricole și fructe de mare americane, au declarat surse apropiate negocierilor. Deși Bruxelles-ul recunoaște că acordul comercial convenit cu Trump avantajează SUA, oficialii europeni susțin că acesta aduce stabilitate și predictibilitate companiilor. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a descris acordul drept „puternic, chiar dacă nu este perfect”.

În prezent, automobilele și componentele auto din UE sunt taxate cu 27,5% la exportul către SUA. Washingtonul a acceptat o reducere a tarifelor la aproape toate produsele europene până la 15%, însă excepția o constituie sectorul auto, pentru care Trump a condiționat scăderea tarifelor de eliminarea barierelor comerciale impuse de UE bunurilor industriale americane.

Dacă actul legislativ european va fi adoptat până la sfârșitul lunii august, noile tarife reduse pentru automobilele europene vor intra în vigoare retroactiv, de la 1 august. Germania, cel mai mare exportator auto din blocul comunitar, a trimis anul trecut autoturisme și componente auto în valoare de 34,9 miliarde de dolari pe piața americană.

Pentru a accelera procedura, executivul comunitar ar putea renunța la realizarea unui studiu de impact, pas obișnuit în astfel de situații, au precizat surse citate de Bloomberg.

Sursa: Realitatea Financiara