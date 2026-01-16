Uniunea Europeană se pregătește să introducă o interdicție care va schimba radical piața de consum. Reglementarea vizează produse folosite zilnic – de la cosmetice și articole de bucătărie, până la textile tehnice și dispozitive electronice – care vor trebui să fie complet lipsite de un compus chimic considerat periculos pentru sănătate.
Mii de articole vor necesita reproiectare, iar impactul va fi resimțit atât de consumatori, cât și de producători din aproape toate industriile.
Ce sunt PFAS și de ce vor fi interzise
Interdicția privește PFAS, un grup de compuși sintetici cunoscuți drept „chimicale eterne”. Denumirea nu este întâmplătoare: structura lor chimică este aproape indestructibilă, fiind rezistenți la apă, grăsimi, temperaturi ridicate și abraziune.
Timp de decenii, industria i-a folosit masiv în:
- – creme și fonduri de ten
- – rimeluri și produse rezistente la apă
- – haine impermeabile
- – tigăi teflonate
- – ambalaje alimentare
- – electrocasnice și electronice
- Durabilitatea care i-a făcut atât de utili este exact motivul pentru care astăzi sunt considerați periculoși.
- De ce sunt PFAS un risc pentru sănătate
- PFAS nu se descompun în mediu și se acumulează în organismele umane și animale. Agenția Europeană pentru Produse Chimice avertizează că expunerea la aceste substanțe este asociată cu probleme grave de sănătate, precum leziuni renale, afectarea ficatului sau tulburări hormonale.
- Aceste riscuri au determinat UE să accelereze procesul legislativ și să trateze subiectul ca pe o urgență.
- Bruxelles grăbește interdicția
- Inițial, se estima că restricțiile vor intra în vigoare în 2026. La finalul anului 2024, comisarul european pentru mediu, Jessica Roswall, a anunțat accelerarea procedurilor. Sunt deja în desfășurare consultări cu statele membre pentru adoptarea rapidă a regulamentului.
- Ce industrii vor fi afectate
- Interdicția va acoperi sute de mii de produse. Cele mai afectate domenii vor fi:
- industria cosmetică
- textile și îmbrăcăminte tehnică
- electrocasnice și electronice
- ambalaje alimentare
- materiale de unică folosință
- Producătorii vor fi obligați să creeze formule noi, să modifice procesele de producție și să își reorganizeze lanțurile de aprovizionare.
- Excepții temporare pentru domeniile fără alternative
- UE va permite derogări limitate în sectoarele unde nu există încă înlocuitori eficienți pentru PFAS:
- industria auto
- aviație
- energie
- echipamente pentru pompieri
- În aceste domenii, interdicția va fi aplicată mai târziu sau în formă restrânsă.
- Unde se găsesc PFAS? Lista este surprinzător de lungă
- PFAS sunt prezente în numeroase produse obișnuite:
- ambalaje de fast‑food și cutii pentru mâncare la pachet
- hârtie de copt, tăvițe de aluminiu
- popcorn pentru microunde
- sticle PET și folii alimentare
- antiperspirante, creme cu SPF, spume de ras
- fonduri de ten, pudre, rimeluri, eyelinere rezistente la apă
- rujuri și balsamuri de buze
- tigăi și oale teflonate (PTFE)
- accesorii de bucătărie din silicon
- forme de copt antiaderente
- fețe de masă, perdele, covoare impregnate
- îmbrăcăminte cu membrană DWR
- piese auto rezistente la temperatură
- lubrifianți tehnici
- adezivi, benzi de montaj, vopsele anticorozive
- soluții de impregnare pentru textile și încălțăminte
- Franța și Danemarca au trecut deja la acțiune
- Unele state membre nu au așteptat decizia Bruxellesului și au aplicat deja restricțiile, informeaza Chemtrust.
- Franța a interzis PFAS în numeroase produse de consum în februarie.
- Danemarca a eliminat PFAS din ambalajele alimentare din hârtie și carton încă din 2020, iar din iulie 2026 va extinde interdicția la îmbrăcăminte, încălțăminte și articole impermeabile.
- De ce sunt PFAS atât de greu de eliminat
- Stabilitatea lor chimică este și motivul pentru care sunt atât de periculoase. Legăturile carbon‑fluor sunt printre cele mai rezistente din chimia organică, ceea ce face eliminarea PFAS din ecosistem extrem de dificilă și costisitoare.
