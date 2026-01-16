Uniunea Europeană se pregătește să introducă o interdicție care va schimba radical piața de consum. Reglementarea vizează produse folosite zilnic – de la cosmetice și articole de bucătărie, până la textile tehnice și dispozitive electronice – care vor trebui să fie complet lipsite de un compus chimic considerat periculos pentru sănătate.

Mii de articole vor necesita reproiectare, iar impactul va fi resimțit atât de consumatori, cât și de producători din aproape toate industriile.

Ce sunt PFAS și de ce vor fi interzise

Interdicția privește PFAS, un grup de compuși sintetici cunoscuți drept „chimicale eterne”. Denumirea nu este întâmplătoare: structura lor chimică este aproape indestructibilă, fiind rezistenți la apă, grăsimi, temperaturi ridicate și abraziune.

Timp de decenii, industria i-a folosit masiv în: