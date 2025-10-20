Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au aprobat, luni, la Luxemburg, interdicția de a importa gaz natural din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Măsura, propusă de Comisia Europeană în primăvară, urmează să fie negociată acum cu Parlamentul European înainte de a deveni lege.

Decizia face parte din strategia UE de a reduce dependența energetică de Moscova și de a limita finanțarea războiului din Ucraina. „Prin oprirea achizițiilor de gaz rusesc, Uniunea dorește să sece o sursă importantă de venituri pentru Kremlin”, se arată în motivația Comisiei.

Deși Slovacia și Ungaria, puternic dependente de gazele rusești și fără acces la mare, s-au opus măsurii, ele au fost puse în minoritate.

După invadarea Ucrainei, UE a redus semnificativ importurile de petrol din Rusia, însă gazul rămâne o vulnerabilitate: în 2024, 19% din gazul importat în Uniune provenea încă din Rusia, față de 45% în 2021.

Comisia Europeană propune ca termenul-limită pentru interzicerea completă a importurilor să fie 2027, dar a sugerat devansarea acestuia la sfârșitul anului 2026 pentru gazul natural lichefiat (GNL). Parlamentul European dorește chiar o interdicție totală de la 1 ianuarie 2026, pentru toate formele de gaze rusești, cu excepții limitate.

Măsura face parte din eforturile mai ample ale Uniunii de a diversifica sursele de energie și de a-și întări securitatea energetică pe termen lung.

Sursa: Realitatea Financiara