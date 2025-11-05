Ucraina a reluat importurile de gaze naturale printr-o conductă care traversează Peninsula Balcanică din Grecia via Bulgaria, pentru a-și susține sistemele de încălzire și energie electrică pe parcursul iernii, după pagubele mari suferite în urma atacurilor masive ale Rusiei. În urma acestora, Kievul a pierdut cel puțin jumătate din propria producție de gaze, forțând-o să importe din țări vecine, inclusiv din România.

Datele furnizate astăzi de operatorul ucrainean de tranzit de gaze au arătat că Ucraina va primi 1,1 milioane de metri cubi de gaze prin intermediul Coridorului Transbalcanic, după ce cu o zi înainte a importat 0,78 milioane de metri cubi. Această rută conectează Ucraina la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din Grecia, prin intermediul Moldovei, României și Bulgariei, arată o analiză Reuters.

Ucraina importă în prezent un total de aproximativ 23 de milioane de metri cubi de gaze pe zi, inclusiv aproximativ 10 milioane de metri cubi din Ungaria, aproximativ 8 milioane din Polonia și 5 milioane din Slovacia.

Potrivit Centrului pentru Cercetări Energetice din Kiev, atacurile rusești au avariat un număr semnificativ de compresoare de gaz, complicând restabilirea sistemului energetic.

„Nu vom putea restaura între 30 și 40% din capacitatea distrusă în timpul sezonului de încălzire, deoarece stațiile de compresoare au fost distruse”, a declarat un oficial de la Kiev.

Potrivit unui scenariu pesimist, atacurile lui Putin asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, coroborate cu o iarnă grea în regiune, ar putea provoca o situație dificilă și în țările vecine, inclusiv în România, care trebuie să asigure și o parte din gazul necesar Ucrainei.