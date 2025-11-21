Ucraina nu intenționează să introducă restricții la exporturile de grâu în sezonul iulie 2025 – iunie 2026, datorită unei producții mai ridicate și a unui ritm mai lent al exporturilor la începutul actualului sezon. Anunțul a fost făcut pentru Reuters de adjunctul ministrului Economiei, Taras Vîsoțki.

Țara, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de grâu la nivel global, a recurs în anii precedenți la limitarea exporturilor pentru a preveni creșterea prețurilor interne la pâine. În acest an însă, autoritățile nu văd motive pentru astfel de măsuri.

„Nu intenționăm să impunem restricții la exporturile de grâu în acest sezon. Recolta este mai mare decât anul trecut, iar ratele de export sunt mai mici”, a precizat Vîsoțki. Potrivit estimărilor ministerului, producția de grâu ar ajunge la aproximativ 23 de milioane de tone, iar exporturile s-ar situa în jurul valorii de 17 milioane de tone în sezonul 2025/2026.

În sezonul precedent, 2024/2025, Ucraina a recoltat 22,6 milioane de tone și a exportat 15,7 milioane de tone de grâu.

Datele oficiale mai arată că, de la începutul sezonului 2025/2026, în iulie 2025, Ucraina a exportat 6,8 milioane de tone de grâu, față de 8,6 milioane de tone în aceeași perioadă a anului anterior — un ritm redus, care contribuie la stabilitatea pieței interne.

Decizia de a nu introduce restricții reflectă încrederea autorităților ucrainene în capacitatea de acoperire a consumului intern și în menținerea echilibrelor în sectorul cerealelor, în ciuda condițiilor regionale și globale dificile.

Sursa: Realitatea Financiara