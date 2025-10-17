Anul 2024 a fost cel mai bun pentru turismul din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Numărul total al nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din blocul comunitar a depășit pragul de trei miliarde (3,02 miliarde), în creștere cu 2,7% față de 2023.

Conform Eurostat, 62,8% dintre aceste nopți au fost petrecute în hoteluri și structuri similare, 23,7% în unități de cazare pentru vacanțe și perioade scurte, precum apartamente închiriate, iar 13,5% în campinguri și parcuri pentru vehicule recreaționale.

Cea mai mare creștere a numărului de înnoptări turistice a fost înregistrată în Cipru (+14,5%) și Malta (+14,4%), urmate de Letonia (+7,4%). România a raportat un avans de peste 3,5%, în timp ce Finlanda (-0,7%) și Franța (-0,6%) au fost singurele state membre cu scăderi ușoare.

Din totalul nopților de cazare, 51,9% (1,57 miliarde) au fost generate de turiști interni, iar 48,1% (1,45 miliarde) de vizitatori internaționali. Dintre aceștia, 61,6% au provenit din alte state membre ale Uniunii, 21,3% din alte țări europene și 16,4% din afara continentului.

Printre turiștii extracomunitari, cei mai numeroși au fost din America de Nord (7,5%), urmați de cei din Asia (4,9%), America Latină (2,3%), Oceania (1%) și Africa (0,8%).

Recordul din 2024 confirmă redresarea completă a sectorului turistic european după pandemie și consolidarea Uniunii Europene ca una dintre cele mai atractive destinații de călătorie din lume.

