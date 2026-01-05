Tupeu uriaș din partea lui Ilie Bolojan. Deși în unele localități și situații taxele locale s-au dublat sau triplat, șeful guvernului neagă acest lucru. Asta deși sute de români ne-au trimis dovada majorărilor spectaculoase: spre exemplu, la un apartament cu două camere pentru care se plătea un impozit de 250 de lei, proprietarul s-a trezit că are de dat 750 de lei la stat.

Intrebat, în cadrul unui interviu TV, de ce au crescut taxele locale chiar și de 2-3 ori, Ilie Bolojan pur și simplu a negat evidența.

„Nu s-a întâmplat asta,” a afirmat Bolojan, deși există până și comunicate ale admninistrațiilor locale care anunțau majorări amețitoare ale unor taxe.

În cadrul aceluiași interviu tv, premierul a subliniat că eficiența administrației depinde de modul în care banii colectați se întorc în servicii pentru cetățeni.

„Fiecare ban public care se achită către statul român sau către bugetul autorităților locale ar trebui să se transforme, în cât mai mare parte, în servicii către comunitatea respectivă. Randamentul și performanța unei autorități locale și a unui guvern este dat de ce procent din banii pe care îi plătește cetățeanul sub formă de taxe și impozite se întorc către el și cât consumă pentru aparatul propriu”.

El a detaliat că reforma urmărește reducerea cheltuielilor administrative, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați, și consolidarea capacității autorităților locale.

„Reforma administrației prevede întărirea capacității administrației de a-și exercita competențele, descentralizarea unor atribuții, transferul de active către autoritățile locale, dar și măsuri care să reducă cheltuielile și să facă administrația mai eficientă. Reducerea cheltuielilor include și numărul de angajați”.

Premierul a indicat și calendarul: „Reforma administrației urma să se facă în cursul lunii ianuarie, în a doua jumătate a lunii. Bugetul ar trebui să-l pregătim începând de săptămâna viitoare și în luna februarie să-l adoptăm”.

Situația deficitului și investițiile

Ilie Bolojan a anunțat că deficitul bugetar va fi sub 6,4% din PIB, față de sub 8,4% anul trecut, datorită creșterii veniturilor și reducerii cheltuielilor.

„Am respectat pentru prima dată această țintă de deficit. Pe de o parte, ne-am încasat mai mult la bugetul de stat, prin creșterea de taxe și o mai bună colectare, și, pe de altă parte, am redus cheltuielile. Avem reduceri de peste două miliarde de lei față de anul trecut”.

El a menționat că toate datoriile către constructori au fost achitate și că bugetul de investiții pentru 2025 a fost de aproximativ 130 de miliarde de lei. Pentru 2026, prioritatea rămâne accesarea fondurilor europene, inclusiv cele din PNRR.

