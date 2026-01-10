Lucrările la tunelul Robești de pe lotul de autostradă Sibiu – Cornetu avansează în această perioadă, constructorul suplimentând echipamentele și muncitorii.

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat sâmbătă că pe o galerie săpăturile a ajuns la 240 de metri adâncime, iar pe cealaltă la 200 de metri, în contextul în care întreg tunelul are 900 de metri.

”Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță. S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă. Se pregătesc acum operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.

Fluxul de materiale este asigurat prin producția în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton și a confecțiilor metalice. Au fost finalizate 328 de grinzi din beton, produse în condiții optime, nefiind expuse înghețului în fazele critice de execuție”, anunță Pistol.

La acest tunel constructorul turc Mapa-Cengiz are peste 70 de muncitori și 40 de utilaje.

În paralel, pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract.

Stadiul fizic a depășit 8% pe întreaga secțiune de 31,33 km.

”Monitorizăm permanent șantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției. Această investiție de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate și decontate cu celeritate.

Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, a încheiat Cristian Pistol.