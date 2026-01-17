Statele Unite se pregătesc să introducă taxe vamale suplimentare pentru importurile provenite din opt state europene, măsură care vizează țări ce nu susțin planul lui Donald Trump legat de preluarea controlului asupra Groenlandei.

Printre statele vizate se află Germania, Marea Britanie și Franța, alături de alte guverne europene menționate explicit de liderul de la Casa Albă.

Anunțul lui Donald Trump și lista statelor vizate

Donald Trump a comunicat public că SUA vor aplica tarife vamale de 10% pentru opt țări din Europa care se opun ideii ca Groenlanda să ajungă sub control american. Mesajul a fost transmis printr-o postare pe platforma Truth Social, unde președintele american a enumerat statele vizate și a formulat acuzații directe.

Trump și-a început postarea pe rețeaua sa de socializare cu un reproș la adresa Danemarcei dar și o ironie, spunând că „au două sănii trase de câini”

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, au două sănii trase de câini ca protecție, una adăugată recent. Doar Statele Unite ale Americii, sub PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și cu mare succes! Nimeni nu va atinge această bucată sacră de pământ, mai ales că securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general este în joc. Pe lângă toate celelalte, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”, a scris Trump pe Truth Social.

În continuarea postării, președintele SUA anunță decizii fără precedent

„Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în joc un nivel de risc care nu este sustenabil sau sustenabil. Prin urmare, este imperativ ca, pentru a proteja pacea și securitatea globală, să se ia măsuri ferme astfel încât această situație potențial periculoasă să se încheie rapid și fără nicio îndoială.”

Calendarul aplicării noilor tarife

Potrivit declarațiilor, taxele vamale de 10% se vor aplica tuturor bunurilor exportate de aceste țări către piața americană începând cu data de 1 februarie. Același anunț prevede și o etapă ulterioară de majorare, întrucât, de la 1 iunie, nivelul tarifelor urmează să ajungă la 25%, conform precizărilor făcute de liderul american.

„Începând cu 1 februarie 2026, tuturor țărilor menționate mai sus (Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda) li se va percepe un tarif de 10% pentru toate bunurile trimise către Statele Unite ale Americii. La 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Acest tarif va fi scadent și plătibil până la încheierea unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei.”

SUA nu se intimidează de statele europene care au trimis trupe în Groenlanda. Ce a transmis Casa Albă

Mesaj despre negocieri și relațiile bilaterale

În încheierea postării sale, Donald Trump a făcut referire la posibilitatea unor discuții diplomatice cu statele vizate. În plus, a adus în discuție importanța Domului de AUR (Golden Dome) și rolul crucial pe care Groenlanda îl are în cadrul acestui sistem.

„Statele Unite încearcă să realizeze această tranzacție de peste 150 de ani. Mulți președinți au încercat, și pe bună dreptate, dar Danemarca a refuzat întotdeauna. Acum, datorită Domului de Aur și a sistemelor de arme moderne, atât ofensive, cât și defensive, nevoia de a DOBÂNDI este deosebit de importantă. Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiți în prezent pe programe de securitate legate de „Dom”, inclusiv pentru posibila protecție a Canadei, iar acest sistem foarte strălucit, dar extrem de complex, poate funcționa la potențialul și eficiența sa maximă, din cauza unghiurilor, metrilor și limitelor, doar dacă acest teritoriu este inclus în el. Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca și/sau oricare dintre aceste țări care au pus atât de multe în pericol, în ciuda a tot ceea ce am făcut pentru ele, inclusiv protecție maximă, de-a lungul atâtor decenii. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!

Semnalul dat anterior deciziei oficiale

Cu o zi înainte de anunțul public privind tarifele, vineri seara, Donald Trump indicase deja că o astfel de măsură este luată în calcul. Atunci, liderul american declarase: “Aș putea impune tarife țărilor care nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”.

