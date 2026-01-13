Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni impunerea imediată a unei taxe vamale de 25% asupra tuturor mărfurilor provenite din țările care au relații comerciale cu Iranul. Măsura, comunicată prin intermediul rețelelor sociale, urmărește creșterea presiunii asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale din Iran au intrat în a treia săptămână, relatează BBC.

Trump nu a oferit detalii clare despre ce presupune „a face afaceri” cu Iranul, însă decizia ar putea afecta economii importante precum China – principalul partener comercial al Teheranului – alături de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia și India. Liderul de la Casa Albă a avertizat totodată că opțiunea unei intervenții militare rămâne „pe masă”, dacă autoritățile iraniene continuă reprimarea violentă a protestelor.

Criza din Iran a fost declanșată de prăbușirea accelerată a rialului, care a alimentat nemulțumiri sociale majore și a pus sub semnul întrebării legitimitatea regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, sute de protestatari și membri ai forțelor de securitate și-au pierdut viața, iar mii de persoane au fost arestate. Accesul limitat la internet și restricțiile impuse presei îngreunează verificarea informațiilor din teren.

Pe fondul sancțiunilor internaționale și al problemelor economice interne, noul val de tarife anunțat de SUA riscă să amplifice tensiunile geopolitice și să adâncească izolarea economică a Iranului, într-un moment deja extrem de fragil pentru stabilitatea regiunii.

