Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Atacurile vin după luni de consolidare a prezenței militare americane în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război poziționate în Caraibe.

În ultimele săptămâni, SUA au capturat două petroliere în largul Venezuelei, au lansat atacuri mortale asupra a peste 30 de bărci care, potrivit administrației, transportau droguri și au lovit ceea ce președintele Trump a numit „zona docurilor unde se încarcă bărcile cu droguri”.

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro de trafic de droguri și de colaborare cu bande desemnate ca organizații teroriste, acuzații pe care Maduro le neagă. În ajunul Crăciunului, Trump a refuzat să spună care era obiectivul său, dar a avertizat că, dacă Maduro „joacă dur, va fi ultima dată când va mai putea juca dur”.

Prima reacție a Venezuelei după atacul SUA

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineața, guvernul venezuelean a afirmat că „condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă” a guvernului SUA.

Venezuela a declarat că atacurile au vizat obiective civile și militare din orașul Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Guvernul s-a angajat să se apere împotriva atacurilor și a acuzat SUA că urmărește schimbarea regimului.

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, se arată în declarația guvernului, care a solicitat convocarea imediată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.