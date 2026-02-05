Tranzacțiile cu unități individuale la nivelul întregii țări s-au redus cu 25% în prima lună din acest an față de ianuarie 2025. este cea mai severă contracție a piețșei la început de an din 2021, în plină pandemie COVID.

Chiar și așa, în ianuarie 2021, s-au tranzacționat peste 10.000 de unități la nivel național față de 6.300 anul acesta, adică o scădere de 40%, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, analizate de Economica.net.

La București, scăderea a fost de 22%, iar cea mai mică scădere dintre piețele imobiliare mari a fost în județul Brașov, de doar minus 13%. Pe minus sunt și tranzacțiile din județele Timiș (-28%), Ilfov și Cluj (-27%), Iași (-26%).

În marile orașe din provincie, cele mai multe apartamente s-au vândut la Brașov, urmat de Constanța și Cluj-Napoca