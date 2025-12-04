Gigantul industriei de articole de lux Prada a finalizat preluarea rivalului Versace, într-o tranzacție în numerar evaluată la 1,375 miliarde de dolari, transmite AP. Mutarea reprezintă o gură de oxigen pentru compania Versace, ale cărei afaceri au intrat pe o pantă descendentă după perioada pandemiei.

Fuziunea celor două mărci legendare va da naștere unui grup de lux italian cu o cifră de afaceri de peste șase miliarde de euro pe an, capabil să concureze mai bine cu giganții sectorului, precum LVMH și Kering.

Achiziția a fost validată de Comisia Europeană, care a ajuns la concluzia că nu există probleme de concurență, având în vedere pozițiile limitate pe piață ale societăților rezultate din tranzacția propusă.

Lorenzo Bertelli, fiul moștenitor al proprietarilor Prada, Miuccia Prada și Patrizio Bertelli, va fi președintele executiv al Versace. Acesta a precizat că nu se așteaptă să facă schimbări semnificative la Versace, deși a atras atenția că firma, care se află printre primele zece cele mai recunoscute mărci din lume, a înregistrat mult timp performanțe reduse pe piață.