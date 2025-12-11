Guvernul a aprobat joi o Hotărâre prin care companiile de transport vor primi compensații pentru creșterea accizei la motorină. Schema are un buget total de 190 de milioane de lei.

Potrivit comunicatului publicat joi de Ministerul Finanțelor, beneficiarii acestei scheme de ajutor sunt operatorii de transport rutier licențiați în România, atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane (cu excepția transportului public local). Numărul estimat de beneficiari este de 2.200 de operatori.

Bugetul total al schemei de ajutor este de 190 de milioane de lei. Ajutorul este acordat sub formă de grant, cu limite stabilite la 40 bani/litru de motorină achiziționată între 1 octombrie – 31 decembrie 2025 și 65 bani/litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Noua schemă de ajutor de stat este valabilă până la 31 iulie 2026 pentru emiterea dispozițiilor de plată, respectiv 31 decembrie 2026 pentru plata efectivă a ajutorului.

Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a declarat că aprobarea schemei reprezintă un „demers de pragmatism economic”: „este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susține competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara țării. Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton și, în mod implicit, la menținerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanță strategică.”

Măsura vine ca răspuns la dificultățile financiare cu care se confruntă firmele de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al creșterii continue a prețului motorinei, care a ajuns să reprezinte peste 40% din totalul cheltuielilor operaționale ale firmelor.

Schema de ajutor de stat are rolul de a opri creșterea prețurilor de la raft, care survine odată cu scumpirea serviciilor de transport. „Prin compensarea parțială a accizei, statul acționează preventiv pentru a menține prețurile stabile și pentru a evita blocajele în lanțurile de aprovizionare care ar putea perturba întreaga economie”, se arată în comunicatul publicat.