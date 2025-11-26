Patru persoane, printre care și un pompier, au murit, iar alte opt au fost rănite într-un incendiu major care a izbucnit în cartierul Tai Po din Hong Kong, cuprindând trei blocuri rezidențiale înalte de 35 de etaje, unde mai mulți locatari au rămas blocați.

Flăcările și fumul dens continuau să devasteze clădirile, iar echipajele de intervenție se luptau cu un incendiu de proporții.

Poliția a primit multiple apeluri prin care oamenii semnalau că sunt prinși în clădiri, iar cel puțin un bărbat a suferit arsuri severe, conform raportărilor South China Morning Post. Incendiul s-a extins pe schelele de bambus instalate în exteriorul complexului rezidențial, ceea ce a facilitat propagarea rapidă a focului.

Imaginile video surprinse la fața locului arătau flăcări intense și arderi rapide, generând panică în rândul tuturor oamenilor.

Potrivit Departamentului pentru Servicii de Pompieri din Hong Kong, incendiul a fost raportat în jurul amiezii și a fost clasificat la nivelul 4 din 5 al alarmei, indicând o gravitate foarte mare a situației.

Eforturile pompierilor sunt în plină desfășurare pentru a stăpâni focul și pentru a evacua în siguranță rezidenții afectați de acest incendiu devastator. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ofere ajutor celor în nevoie.