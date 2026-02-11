Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată, miercuri, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă. Traficul este închis temporar între staţiile Petroşani – Târgu Jiu.

”CFR Călători informează astăzi, 11 februarie 2026, că circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulaţie închisă temporar) între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. Trenurile afectate pot înregistra întarzieri suplimentare, în funcţie de condiţiile de circulaţie şi vor genera întârzierea altor trenuri care vor staţiona pentru asigurarea corespondentelor pentru călători”, a transmis CFR, într-un comunicat de presă.

În zona afectată, circulaţia se desfăşoară în continuare în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.

Compania precizează că, în funcţie de durata intervenţiilor, vor fi stabilite măsuri şi pentru eventuale alte afectări de trenuri.

Sursa: Realitatea Financiara