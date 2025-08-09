Salariul și puterea de cumpărare din România se poziționează pe un onorant loc 20, depășind state cu pretenții precum Grecia sau Portugalia.

Luxemburg conduce detașat cu 2.704 euro, urmat de Irlanda, Olanda, Germania și Belgia. România ocupă locul 20, cu un salariu minim brut de 797 euro. Alte țări din regiune, precum Polonia, Grecia sau Portugalia, au salarii minime brute ușor mai mari, însă poziția României în acest top este una destul de decentă.

Salariul minim în țările UE, plus țările candidate

Luxemburg – 2.704 euro

Irlanda – 2.282 euro

Olanda – 2.246 euro

Germania – 2.161 euro

Belgia – 2.112 euro

Franța – 1.802 euro

Spania – 1.381 euro

Slovenia – 1.271 euro

Polonia – 1.100 euro

Lituania 1.038 euro

Grecia – 1.027 euro

Portugalia – 1.015 euro

Cipru – 1.000 euro

Croația – 970 euro

Malta – 961 euro

Estonia – 886 euro

Cehia – 841 euro

Slovacia – 816 euro

România – 797 euro

Letonia – 740 euro

Ungaria – 727 euro

Muntenegru – 670 euro

Serbia – 618 euro

Macedonia de Nord – 584 euro

Turcia – 558 euro

Bulgaria – 551 euro

Albania – 408 euro

Republica Moldova – 285 euro

Ucraina – 164 euro

Puterea de cumpărare nu ține cont de salariul minim

Compararea salariilor brute în euro nu reflectă întotdeauna adevărata valoare a veniturilor. Un indicator mai relevant este puterea de cumpărare standardizată (PCS), care arată ce pot cumpăra efectiv angajații cu salariul lor în fiecare țară.

Folosind acest indicator, diferențele dintre țări se diminuează considerabil. De exemplu, în loc să fie de aproape cinci ori mai mare ca salariu brut decât în Bulgaria, puterea de cumpărare în Luxemburg este doar de 2,3 ori mai mare.

Pe lista salariilor ajustate după puterea de cumpărare, România se clasează mult mai sus, pe locul 10, depășind țări precum Grecia, Portugalia, Ungaria sau Cehia. Aceasta indică un nivel relativ bun al puterii de cumpărare pentru angajații care câștigă salariul minim, comparativ cu multe alte state europene.

Lista țărilor ca putere de cumpărare

Luxemburg – 2.035

Germania – 1.989

Olanda – 1937

Belgia – 1.812

Irlanda – 1.653

Franța – 1.620

Spania – 1.519

Polonia – 1.500

Slovenia – 1.417

România – 1.279

Lituania – 1.272

Croația – 1.272

Grecia – 1.194

Portugalia – 1.167

Cipru – 1.078

Macedonia de Nord – 1.069

Turcia – 1.062

Muntenegru – 1.058

Malta – 1.049

Ungaria – 1.001

Slovacia – 963

Cehia – 936

Bulgaria – 922

Serbia – 917

Letonia – 905

Estonia – 886

Albania – 566

Țările est-europene și cele din Balcani, în general, au rezultate mai bune decât sugerează datele brute, în timp ce unele state occidentale rămân pe poziții fruntașe, însă cu diferențe mai mici decât în cazul salariilor brute.