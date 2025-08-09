Salariul și puterea de cumpărare din România se poziționează pe un onorant loc 20, depășind state cu pretenții precum Grecia sau Portugalia.
Luxemburg conduce detașat cu 2.704 euro, urmat de Irlanda, Olanda, Germania și Belgia. România ocupă locul 20, cu un salariu minim brut de 797 euro. Alte țări din regiune, precum Polonia, Grecia sau Portugalia, au salarii minime brute ușor mai mari, însă poziția României în acest top este una destul de decentă.
Salariul minim în țările UE, plus țările candidate
Luxemburg – 2.704 euro
Irlanda – 2.282 euro
Olanda – 2.246 euro
Germania – 2.161 euro
Belgia – 2.112 euro
Franța – 1.802 euro
Spania – 1.381 euro
Slovenia – 1.271 euro
Polonia – 1.100 euro
Lituania 1.038 euro
Grecia – 1.027 euro
Portugalia – 1.015 euro
Cipru – 1.000 euro
Croația – 970 euro
Malta – 961 euro
Estonia – 886 euro
Cehia – 841 euro
Slovacia – 816 euro
România – 797 euro
Letonia – 740 euro
Ungaria – 727 euro
Muntenegru – 670 euro
Serbia – 618 euro
Macedonia de Nord – 584 euro
Turcia – 558 euro
Bulgaria – 551 euro
Albania – 408 euro
Republica Moldova – 285 euro
Ucraina – 164 euro
Puterea de cumpărare nu ține cont de salariul minim
Compararea salariilor brute în euro nu reflectă întotdeauna adevărata valoare a veniturilor. Un indicator mai relevant este puterea de cumpărare standardizată (PCS), care arată ce pot cumpăra efectiv angajații cu salariul lor în fiecare țară.
Folosind acest indicator, diferențele dintre țări se diminuează considerabil. De exemplu, în loc să fie de aproape cinci ori mai mare ca salariu brut decât în Bulgaria, puterea de cumpărare în Luxemburg este doar de 2,3 ori mai mare.
Pe lista salariilor ajustate după puterea de cumpărare, România se clasează mult mai sus, pe locul 10, depășind țări precum Grecia, Portugalia, Ungaria sau Cehia. Aceasta indică un nivel relativ bun al puterii de cumpărare pentru angajații care câștigă salariul minim, comparativ cu multe alte state europene.
Lista țărilor ca putere de cumpărare
Luxemburg – 2.035
Germania – 1.989
Olanda – 1937
Belgia – 1.812
Irlanda – 1.653
Franța – 1.620
Spania – 1.519
Polonia – 1.500
Slovenia – 1.417
România – 1.279
Lituania – 1.272
Croația – 1.272
Grecia – 1.194
Portugalia – 1.167
Cipru – 1.078
Macedonia de Nord – 1.069
Turcia – 1.062
Muntenegru – 1.058
Malta – 1.049
Ungaria – 1.001
Slovacia – 963
Cehia – 936
Bulgaria – 922
Serbia – 917
Letonia – 905
Estonia – 886
Albania – 566
Țările est-europene și cele din Balcani, în general, au rezultate mai bune decât sugerează datele brute, în timp ce unele state occidentale rămân pe poziții fruntașe, însă cu diferențe mai mici decât în cazul salariilor brute.