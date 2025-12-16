Conform datelor Eurostat 2024, diferențele de venituri între statele europene rămân semnificative – atât în valoare brută, cât și ajustate la puterea de cumpărare – confirmând un decalaj persistent între țările din Vest și cele din Estul Uniunii Europene.

Potrivit ultimelor statistici Eurostat, salariul mediu anual în Uniunea Europeană se ridică la 39.808 euro. Disparitățile sunt notabile, variind de la 15.387 euro în Bulgaria până la 82.969 euro în Luxemburg, o diferență de peste cinci ori. Pe lângă Luxemburg, alte state care depășesc pragul de 50.000 de euro anual sunt Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania, în timp ce Grecia și Ungaria se alătură Bulgariei la polul opus, sub 20.000 de euro.

Acest clasament confirmă un tipar clar: cele mai mari salarii sunt în Europa Occidentală și de Nord, în timp ce țările din Centrul, Estul și Sud-Estul Europei rămân în urmă. Datele Eurostat sunt ajustate pentru a reflecta echivalentul muncii cu normă întreagă.

Specialiștii, precum Giulia De Lazzari de la Organizația Internațională a Muncii, atribuie aceste discrepanțe structurii economice și nivelului de productivitate, argumentând că economiile cu productivitate ridicată (în special în sectoare IT sau financiar) își permit salarii mai mari. De asemenea, Agnieszka Piasna de la Institutul European al Sindicatelor subliniază influența sindicatelor; statele cu sindicalizare redusă și șomaj mare, specifice multor țări din Europa Centrală și de Est, înregistrează salarii mai mici din cauza puterii reduse de negociere a angajaților.

Când salariile sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare (PPS), disparitățile se reduc, raportul între cel mai mare și cel mai mic salariu ajungând la 2,5 (între 21.644 PPS în Grecia și 55.051 PPS în Luxemburg). În acest clasament ajustat, România urcă semnificativ, de pe locul 22 pe locul 13, datorită costurilor de trai mai scăzute, în timp ce Estonia pierde poziții.

Dacă tendințele actuale continuă, salariul mediu anual în UE ar putea ajunge la aproximativ 43.400 euro în 2026, dar ritmul de creștere va rămâne inegal între statele membre.