Bucureștiul își menține poziția de lider în topul celor mai scumpe orașe din România pentru chiriași, potrivit unei analize recente realizate de una dintre cele mai importante platforme de tranzacții imobiliare. Datele indică, însă, diferențe uriașe între cartierele exclusiviste și cele accesibile. La nivel național, Cluj-Napoca se află pe a doua poziție în clasamentul chiriilor, cu toate că ocupă primul loc în ceea ce privește prețurile de achiziție ale locuințelor.

Prețuri record în cartierele de lux, dar și chiriile în zone accesibile sunt peste media națională

Cartierul Primăverii conduce detașat, cu chirii medii de 2.900 euro/lună pentru locuințele de lux. Urmează zonele Șoseaua Nordului, Aviatorilor–Kiseleff, Herăstrău și Floreasca, unde prețurile depășesc frecvent 2.000 euro/lună, potrivit analizei Imobiliare.ro..

La polul opus, cartiere precum Militari, Berceni și Rahova oferă chirii mai accesibile, cu prețuri între 380 și 430 euro/lună pentru apartamente cu două camere. Totuși, chiar și aceste sume sunt peste media națională.

Cartierul Pipera, cunoscut drept „cartierul corporatiștilor”, înregistrează o creștere accelerată a ofertei, dar și a prețurilor. Proprietarii cer în medie 800 euro/lună pentru apartamente noi, complet utilate.

Ce caută chiriașii

– Apartamente cu 2 camere – 52% din totalul ofertelor

– Locuințe moderne, bine conectate – preferate de familii tinere și studenți

– Spații flexibile – adaptate muncii de acasă

Modificare surprinzătoare în clasament

Deși Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș pentru cumpărători de locuințe, Capitala a depășit Clujul în ceea ce privește costurile de închiriere. Spre exemplu, un apartament cu patru camere în Cluj se închiriază cu 890 euro/lună, în timp ce în București suma poate ajunge la 2.000 euro/lună.

În Cluj-Napoca, diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai accesibile chirii este considerabil mai reduse comparativ cu Bucureștiul. Dacă în cele mai exclusiviste zone din oraș, precum Sopor, zona centrală și Andrei Mureșanu, chiria medie se situează a 650 euro/lună, în cartiere mai accesibile aceasta ajunge la aproximativ 500 euro/lună pentru un apartament.

Brașovul se menține, de asemenea, în topul orașelor cu chirii ridicate. Aici, o garsonieră poate fi închiriată cu un buget mediu de 360 euro/lună, în timp ce un apartament cu două camere ajunge la 500 euro/lună. Pentru locuințele cu trei camere, chiria urcă până la 640 euro/lună, confirmând tendința de creștere a prețurilor în orașele mari din România.