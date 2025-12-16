Românii încă preferă mașinile la mâna a doua, cu tot cu riscurile pe care le implică o astfel de achiziție. Conform statisticilor de la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA), 4 dintre cele mai vândute 5 modele de mașini aduse din străinătate, anul acesta, au propulsie pe motorină.

Peste 330.000 de vehicule uzate au fost puse în circulație în România în 2025, înregistrând o creștere de 10% față de anul 2024. Deși Europa se orientează către electrificare, românii preferă în continuare motorizările diesel: patru din cele cinci cele mai vândute modele SH importate în acest an folosesc acest tip de propulsie, conform analizei APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule).

În topul preferințelor românilor, marca Volkswagen domină detașat, cu patru modele în Top 5. Ultimele trei poziții sunt ocupate de VW Passat cu motorizare diesel:

Locul 5: Modelul din 2008 (peste 1.250 de unități).

Locul 4: Modelul din 2012 (peste 1.300 de unități).

Locul 3: Modelul din 2011 (aproape 1.450 de unități).

Pe locul al doilea se află Renault Megane, preferată fiind varianta diesel din 2012.

Cea mai bine vândută mașină second-hand din România în 2025 este Volkswagen Golf cu motor pe benzină, fabricat în anul 2009 (deci cu o vechime de 16 ani).

Motivul principal pentru popularitatea acestor mașini este prețul, care poate fi cu până la 90% mai mic decât al unui automobil nou. Ca exemplu de costuri, un Golf din 2009, 1.4 litri, benzină, cu peste 250.000 km, pornește de la 1.500-2.000 de euro. Un Renault Megane diesel din 2012 costă, în general, între 3.000 și 5.000 de euro, în timp ce modelele Passat diesel pornesc de la 2.000 de euro, ajungând până la 11.000 de euro pentru variantele mai noi.

SURSA