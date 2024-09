Toamna vine cu noi scumpiri. Uleiul de floarea soarelui, lactatele și carnea sunt printre produsele pentru care vom plăti mai mult în următoarele luni. Experții vorbesc despre recolta slabă de floarea soarelui, cea mai slabă recoltă din ultimii 15 ani. Scumpiri vor fi si la raionul de carne. Se estimează că pentru carnea de porc am putea plăti cu 5% mai mult.

Seceta extremă ne arde buzunarele și în această toamnă, potrivit Realitatea Plus. Deși reprezentanții Guvernului vorbesc despre plafonarea prețurilor pentru anumite produse, iată că experții anunță scumpiri în lanț la mai multe produse.



Majorări de prețuri va înregistra și carnea, dar și produsele din acest aliment. Practic, kilogramul de pulpă de porc va ajunge de la 24 de lei, la 27. Iar la pieptul de pui prețul va crește de la 29 de lei, la 32 de lei pe kilogram.



Mai mult am putea plăti și pentru brânză, ouă sau lapte, dar și pentru ulei. Iar asta în condițiile în care, în acest an România a avut cea mai slabă recoltă de floarea soarelui din ultimii 15 ani.



Seceta severă va duce și importuri mai mari. În primele șase luni ale acestui an, România a importat mâncare în valoare de cinci miliarde de euro.