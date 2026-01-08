Fostul premier Theodor Stolojan susține că PNL nu l-a plăcut niciodată pe Nicușor Dan, deși l-a susținut în turul 2 al bătăliei pentru Cotroceni. Aflat în studioul REALITATEA PLUS, Theodor Stolojan a vorbit și despre relația dintre șeful statului și premierul Ilie Bolojan, despre care spune că este doar „instituțională”. De altfel, acesta este motivul pentru care Bolojan nu ține cont de cerințele lui Nicușor Dan, spune Theodor Stolojan.

„Relația dintre Bolojan, prim-ministru, și președintele Partidului Național Liberal și Nicușor, președintele României, este, cum a definit-o Bolojan, instituțională. Deci ei discută când au nevoie. Nu sunt, să zicem, prieteni.

De fapt, pot să vă spun – și acuma pot să o spun foarte deschis – Partidul Național Liberal niciodată n-a avut o simpatie deosebită față de Nicușor Dan.

De ce vă spun acest lucru? Pentru că atunci când era bâlbâiala aia cu candidații PNL-ului pentru Municipiul București, nu o dată, de două ori sau trei ori, în organismul de conducere al Partidului Național Liberal m-am ridicat și am spus: «Domnule, suntem într-o situație ciudată, schimbăm… de ce nu-l susținem pe Nicușor Dan?»

Sigur, răspunsurile primite au fost superficiale: că nu-i membru al PNL-ului, că vrea să fie independent, că nu știu ce… Deci niciodată n-a fost, ca să spun așa, un fel de susținere entuziastă deosebită în PNL pentru candidatul…”, a declarat Theodor Stolojan la Realitatea PLUS.